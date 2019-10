Petre Daea lovește din nou: Ministrul Agriculturii a cerut cu împrumut 20 de lei ca să-și cumpere șosete de lână (VIDEO)

Ministrul Agriculturii suprinde din nou. Petre Daea a fost filmat cum împrumută bani ca să-și cumpere șosete de lână, informează B1 TV.

Perechea de şosete de lână ochită de ministrul Agriculturii era expusă la Festivalul Viei şi Vinului din Vrancea. Cum nu avea mărunt, Petre Daea a cerut cu împrumut 20 de lei de la prefectul de Vrancea ca să le cumpere.

Ministrul Agriculturii a fost pus pe cumpărături. În afară de şosete, Daea a luat şi brânză, miere de de albine, pâine şi câteva măști tradiționale.

