Daea, după ce s-a lăudat că l-a ''salvat'' pe Papa Francisc de grindină: ''Ordinul e dat de situația radarelor pe care le percepe fenomenul și gravitatea lui'' (VIDEO)

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a lăudat zilele trecute sistemul antirachetă şi a arătat că au fost lansate în jur de 1.000 de rachete. Întrebat dacă el a oprit grindina pentru Papa Francisc, Daea a răspuns zâmbind: „Da. Da“. (Detalii AICI)

Miercuri, jurnalistul B1 TV Tudor Barbu l-a întrebat pe Daea dacă este adevărat că a intervenit pentru ca Papa Francisc să fie protejat de efectele fenomenelor extreme.

”Sunt speculații! Mi-a mai pus întrebarea și un alt reporter. Noi acționăm cu acest gen de instalații antigrindină acolo unde avem zonele stabilite și care sunt cunoscute, pe culoarul acesta de grindină pe care-l avem în partea de sud a țării și acționăm pe baza condițiilor create de natură. Niciun ordin nu primește nimeni, niciun specialist, pentru că ordinul e dat de situația radarelor pe care le percepe fenomenul și gravitatea lui”, a declarat Daea, pentru B1 TV.

