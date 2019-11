Petre Roman se gândește să-l dea în judecată pe procurorul general: „Unii dintre colegii lui îl slujeau pe Ceaușescu cu mult zel” / Cererea lui Licu de a redeschide dosarul Revoluției în cazul fostului premier, respinsă de ÎCCJ (VIDEO)

Petre Roman se gândește să îl dea în judecată pe procurorul general al României, Bogdan Licu, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins cererea magistratului de a redeschide dosarul Revoluției în cazul fostului premier și al lui Teodor Brateș, ex-redactor-șef la Televiziunea Română.



„Am primit-o bucuros, ca orice om care ar primi o asemenea veste de la cel mai înalt for al justiției din României, însă aș putea să mai adaug faptul că de abia acum am citit cererea domnului Bogdan Licu privitor la redeschiderea dosarului și am fost absolut surprins, ca să nu spun în același timp revoltat, de ceea ce am văzut acolo. Afirmația inițială era absurdă, afirma că eu, la data evenimentelor dintre 22-25 decembrie, eram prim-ministru, ceea ce este pur și simplu un fals grosolan, dar acum am citit ceva care mi-a dat un sentiment foarte special, de revoltă. Argumentul dumnealui era că eu am fost, cumva, implicat în evenimentele acelea, pentru că sunt fiul lui Walter Roman și al Hortensiei Roman. Un asemnea argument ține de ceea ce era sistemul bolșevic, nici măcar ceaușist”, a declarat Petre Roman, în direct pe B1 TV.



Întrebat dacă va demara o acțiune în justiție din această cauză, fostul premier a răspuns: „În legătură cu această extrem de urâtă apreciere, da. Am de gând să cer ca justiția să-și spună cuvântul pentru că eu am crezut că vremurile staliniste au apus. Chiar și sub vremea lui Ceaușescu. Acum acest domn Bogdan Licu și colegii lui, printre care sunt oameni care la vremea când tatăl meu era în opoziție grea cu Nicolae Ceaușescu, a și murit tragic din acest motiv, îl slujeau pe Ceaușescu cu mult zel. Așa că toate lucrurile acestea, cumva, trebuie să fie reglate și în justiție.



Trebuie să mă consult, desigur, cu specialiști, cu avocați, pentru că nu știu exact care este încadrarea. În sine, eu am afirmat că această cerere avea un caracter politic, iar acum am dovada că avea un caracter politic, pentru că ce fel de acuzație poate fi aceasta, că Petre Roman a făcut niște infracțiuni pentru că era fiul lui și fiul ei? E ceva care nu s-a mai întâmplat de pe vremea stalinismului”.

