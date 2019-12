Pe 31 decembrie, de la ora 21:00, vino să petrecem împreună pe B1 TV. Ești invitat special la un maraton de transmisii în direct, cu cele mai tari concerte din oraș și cu focurile de artificii, din cele mai importante capitale ale lumii. Maeștrii de ceremonie vor fi Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Iar după ora 02:00, bucură-te cu hiturile ultimului an într-un eveniment excepțional, BBC' Biggest Weekend, transmis în exclusivitate, în România, pe B1 TV. Intră în ritmul noului an cu cei mai iubiți artiști ai momentului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.