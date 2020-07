Petrecere cu 100 de persoane într-un club din Argeș, a patra cea mai afectată zonă de COVID-19 din România. Poliția cere suspendarea activității (VIDEO)

Petrecere cu 100 de persoane într-o localitate din județul Argeș. Un patron de club nu a ținut cont de nicio măsură de restricție pentru limitarea răspândirii Covid-19 și a organizat un eveniment de amploare în weekendul ce tocmai a trecut.

În condițiile în care bilanțul îmbolnăvirilor crește alarmant, polițiștii au făcut controale de amploare în weekend. Au luat cu asalt cluburile, piețele, dar și ștrandurile.

Astfel au descoperit că pe terasa unui club din comuna Budeasa, județul Argeș, în jurul unei piscine, era o petrecere în toată regula, unde nicio normă nu era respectată.GESTUL EMOȚIONANT AL UNUI CÂINE ÎN MOMENTUL ÎN CARE STĂPÂNUL LUI A FOST PLECAT DE ACASĂ

Peste 100 de clienți dansau și se distrau, animați de un DJ.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.