Petrecere cu artificii dată de Bebino, lider al Clanului Sportivilor, aflat în arest la domiciliu. Polițiștii au deschis dosar penal (VIDEO)

Polițiștii din Călărași au deschis un dosar penal după o petrecere privată în localitatea Frumușani. Potrivit unor surse, gazda petrecerii a fost nimeni altul decât Marius Alecu, alias Bebino, unul dintre liderii Clanului Sportivilor, informează B1 TV. El se află în stare de arest la domiciliu, fiind acuzat de tentativă de omor. La începutul anului trecut, Bebino a fost implicat într-o altercație.

Polițiștii din Călărași s-au sesizat în legătură cu faptul că, în localitatea Frumușani, are loc o petrecere. Asta după ce din curtea unui localnic s-a dat cu artificii.

La sosirea echipajelor de poliție, au fost găsite 17 persoane. De asemenea, au mai fost identificați alți 12 petrecăreți care participaseră la eveniment înainte de intervenție.

În total, au fost aplicate 22 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 55.000 de lei.

Evenimentul privat a fost organizat de Marius Emil Alecu, zis Bebino, susțin mai multe surse. Acesta este unul dintre liderii clanului Sportivilor și se află în arest la domiciliu, fiind acuzat de tentativă de omor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.Aşa arată oraşul care a stat în adâncuri vreme de 90 ani. Apele s-au retras, iar ceva şocant a ieşit de-acolo