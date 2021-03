Petrecere cu șampanie și confetti, dar fără măști de protecție, a jandarmilor din Brașov la pensionarea unui coleg: În cadrul instituției se fac verificări (VIDEO)

Imagini scandaloase cu zeci de jandarmi care petrec cu șampanie, confetti și muzică. În timp ce cetățeni nevinovați sunt torturați, mascații intervin la adrese greșite sau oamenii mor dupa o intervenție catastrofală a forțelor de ordine, niște jandarmi din Brașov s-au gândit că au nevoie de o petrecere. Angajații Grupării Mobile de Jandarmi Burebista, din Brașov, au organizat o petrecere de pensionare pentru unul dintre colegii care urma să treacă în rezervă. Asta în condițiile în care astfel de petreceri sunt interzise în acest moment, având în vedere că România se află în stare de alertă.

Totul s-a întâmplat la finalul lunii februarie. La petrecere au participat zeci de jandarmi care au ignorat complet regulile de protecție sanitară, însă și-au întâmpinat colegul cu muzică, şampanie şi confetti, la terminarea turei.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, sublocotenentul Mihăiță-Daniel Preda, purtător de cuvânt la Jandarmeria mobilă Brașov, a declarat că șefii instituției nu știau de această petrecere și au aflat totul din spațiul public.

”S-a stabilit o comisie pentru a verifica lucrurile care s-au întâmplat și pentru a lua măsurile legale care se impun. În urma verificărilor, comisia a stabilit că s-au încălcat regulamentele interne și prevederile legale referitoare la măsurile de protecție sanitară, urmând a se stabili sancțiunile ce vor fi aplicate, în funcție de gradul de vinovăție al fiecărui participant. Nu tolerăm o astfel de atitudine, care aduce prejudicii de imagine unei instituții responsabile cu aplicarea legii și protecția cetățenilor. Aproximativ 35 de persoane au participat (la petrecere – n.r.). S-a ținut în fața sediului unității, dar aș vrea să spun că nu aș numi-o petrecere, aș numi-o manifestare. A avut o durată de 15 minute”, a declarat reprezentantul Jandarmeriei mobile Brașov.

