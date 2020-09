Petrecere cu zeci de pensionari organizată într-un restaurant. Regulile impuse de pandemie nu au fost respectate

Zeci de pensionari au participat la o petrecere fără a respecta regulile impuse de pandemia de coronavirus. Chiar dacă sunt în categoria de risc a infectării cu COVID-19 din cauza vârstei, oamenii par relaxați la eveniment.

Din imaginile apărute, este vizibil că distanțarea socială nu este respectată de oameni, iar măștile lipsesc cu desăvârșire, acest lucru fiind ilegal. Evenimentul a avut loc în Roman, județul Neamț, fiind organizat de PNL.

Candidatul USR-PLUS la Primăria Roman, Radu-Constantin Samson, a postat pe pagina sa de Facebook un video filmat în timpul evenimentului organizat la restaurantul Grand Faraon.

„În această seară, 10 septembrie 2020, la restaurant Grand Faraon din Roman, au fost aduse cu microbuze persoane în vârstă din mai multe cartiere ale orașului. Evenimentul, cu Leonard Achiriloaei la "masa mirilor", a fost discret dar destul de aglomerat. În sală erau peste 65 de persoane, excluzând personalul restaurantului.'', a scris candidatul pe rețeaua de socializare.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.