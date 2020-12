Petrecere cu zeci de persoane într-un club de fițe din Capitală: Amenzi de mii de lei după ce tinerii s-au distrat ignorând restricțiile impuse în contextul pandemiei (VIDEO)

Pandemia a fost dată uitării, iar pericolul infectării, ignorat total, sămbătă seară, într-un club de fițe din parcul Herăstrău din Capitală. Zeci de tineri au petrecut ca în vremurile bune şi s-au lăudat şi pe conturile de socializare cu isprava lor. Totul în condițiile în care, în această perioadă, petrecerile în spații închise şi/sau deschise sunt interzise iar Bucureștiul are cea mai mare rată a incidenței cazurilor de COVID-19 din țară, 6,94 la mia de locuitori. Distracția trinerilor s-a lăsat cu amenzi de mii de lei.

Amenzi de 30.000 de lei după o petrecere cu zeci de persoane dintr-un club din Herăstrău

Petrecăreții din clubul de fițe au încălcat toate regulile de protecție sanitară instituite de autorități pentru a limita răspândirea noului coronavirus. Tinerii s-ai distrat până în zori de zi, iar despre purtarea măștii de protecție sau distanțare fizică nici nu a putut fi vorba. Așa se face că, la finalul petrecerii, oreganizatorii s-au ales cu o amendă de 30.000 de lei. Dar, ca de obicei, probabil profitul a fost mult mai mare decât amenda dată de polițiști.

Totul s-a întâmplat în contextul în care, în ultimele zile, Capitala s-a apropiat de pragul de 2.000 de cazuri zilnice de infectare cu coronavirus, iar în prezent înregistrează cea mai mare incidență din țară a cazurilor de îmbolnăvire la mia de locuitori – 6,94.

1.142 de bucureșteni au aflat în ultimele 24 de ore că sunt testați pozitiv cu COVID-19, în condițiile în care este știut că în timpul zilelor de weekend sunt prelucrate mai puține teste decât în timpul săptămânii. În ultimele zile însă, în Capitală a numărul cazurilor zilnice a trecut de mai multe ori de 1.900.

În acest context, premierul interimar, Nicolae Ciucă a declarat recent că este ”o problemă foarte serioasă la nivelul Capitalei”.

”În discuțiile pe care le-am avut cu ministrul Sănătății, în acest moment se pare că avem o problemă foarte serioasă la nivelul Capitalei. Sunt măsuri care trebuie discutate la nivelul autorităților locale și împreună cu Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București. Ca atare, în ansamblul măsurilor cre s-au luat la nivel național, sperăm ca, pe baza procedurilor deja stabilite la nivelul Bucureștiului, să fie luate măsuri în consecință”, a spus șeful interimar al Guvernului.

Ce spune prefectul Traian Berbeceanu despre carantinarea Bucureștiului

Pe de altă parte, prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, și șefa Direcției de Sănătate Publică (DSP) București, Oana Nicolescu, au spus, vineri, că deocamdată nu se discută despre o eventuală carantinare a Capitalei.

Berbeceanu a subliniat că este inutil să fie impuse reguli suplimentare, dacă nici cele aflate în vigoare în acest moment nu sunt respectate în totalitate.

”Apreciem că nu este nevoie de alte măsuri. Degeaba iei foarte multe măsuri pe hârtie dacă nu le respecți. Credem că putem limita răspândirea pandemiei. Nu avem creștere a numărului de cazuri în fiecare zi, suntem în zona de platou, avem în jur de 1.700 de cazuri noi pe zi de o bună perioadă de timp”, a spus prefectul Capitalei.

”În momentul de față, nu am luat în discuție carantinarea Bucureștiului. În momentul în care se va lua în discuție acest lucru, vom avea în vedere mai mulți factori. (...) Să nu uităm faptul că am avut un 1 Decembrie, am avut o perioadă în care majoritatea dintre noi am trecut printr-o de câteva zile libere, motiv pentru care luăm în calcul și acest aspect”, a declarat, la rândul său, șefa DSP București.