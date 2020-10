Petrecere de pomină în Centrul Vechi. Zeci de tineri s-au distrat pe străzile din Capitală, uitând de regulile sanitare și de COVID-19 (VIDEO)

O petrecere de pomină a avut loc în plină pandemie în Centrul Vechi al Capitalei. O mare de tineri s-a înghesuit pe străzi, cu muzică dată la maxim. Nimeni nu a respectat distanţarea fizică. Si nimeni nu a purtat masca. Petrecerea a avut loc, deşi Bucurestiul este unul dintre oraşele cu o creştere galopantă a numărului de cazuri COVID-19.

Centrul Vechi din Capitală a devenit neîncăpător pentru tinerii care au ignorat faptul că suntem în plină pandemie. Muzica a răsunat în aer liber şi s-a dansat fără să se mai ţină cont de distanţare. Ba chiar mai grav...tinerii nici măcar nu au purtat măşti de protecţie. Dar nici nu s-au bucurat de petrecere până la răsăritul soarelui pentru că autorităţile au intervenit, iar distracţia inconştienta a luat sfârşit.

„Colegii noștri din cadrul Serviciului Poliției Centru Vechi au fost, care se aflau în exercitarea atribuțiilro de serviciu au observat acest grup de persoane. Erau și la mese, dar se aflau și în picioare. I s-a atras atenția administratorului societatii comeciale care active în zona căruia se desfășura acest eventiment, iar ulterior a fost și sancționat contravențional cu amendă”, a explicat Diana Sarca, purtător de cuvând Poliția Capitalei.

Si nu doar atat. Autorităţile continuă şi la ora aceasta ancheta pentru a putea găsi toţi vinovaţii.

Întâmplarea este cu atât mai gravă cu cât autorităţile au anunţaţ ieri 777 de cazuri noi. Capitala se apropie de pragul de 3 îmbolnăviri la mia de locuitori, adică este aproape de scenariul roșu. Acesta prevede închiderea școlilor, a cinematografelor, a teatrelor, dar şi a restaurantelor, inclusiv în Centrul Vechi, precum şi purtarea măştii în orice spaţiu deschis. Nici măcar anunţul făcut, tot ieri, de Poliţia Captalei, că vor exista ofiţeri îmbrăcaţi în civil care vor face controla, sau cele 6000 de amenzi date într-o singură zi nu le-au înfrânt tinerilor dorinţa de a ignora pandemia în mod, evident, inconştient.

