Petrecere ilegală în Centrul Vechi: Mai multe vedete, sancționate (VIDEO)

Chef în plină pandemie într-un local de fiţe din centrul Capitalei! Mai multe personaje mondene printre care și Bianca Drăgușanu au petrecut pe muzica lui Adrian Minune, fără să ţină cont de regulile pe care le ştim cu toţii de distanţare fizică de cel putin un metru şi prezenţa unui număr redus de persoane într-un local. Cheful de fiţe a durat până când a venit Poliţia.

Imaginile de la petrecerea organizată într-un local de fiţe din centrul Bucureştiului au fost poastate sfidător în mediul online chiar de Bianca Drăguşanu. Se vede limpede că şi ea, şi alte vedete s-au distrat fără pic de responsabilitate sau chiar de frică de noul coronavirus.

Petrecăreţii au dansat pe muzica lui Adrian Minune ca în vremuri bune.

Locatarii blocurilor din jurul localului au sunat la Poliţie, iar ofiţerii au mers rapid la fața locului și au spart cheful.

Au fost date, așadar, amenzi, doar că pentru buzunarele unor vedete de talia Biancăi Drăguaşnu poate că valoarea lor nu reprezintă mare lucru.

