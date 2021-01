Petrecere într-o localitate din Maramureș, întreruptă de polițiști. Au dat amenzi de zeci de mii de lei (VIDEO)

N-am scăpat de pandemie, dar petrecerile continuă, deşi e ilegal. O astfel de petrecere cu zeci de oameni s-a ținut şi într-o localitate din Maramureş. O zi de naştere cu zeci de invitaţi, cu muzică şi dans. Însă nu a durat chiar atât cât voiau petrecăreţii, căci poliţia a pus capăt distracţiei şi a dat şi amenzile de rigoare, informează B1 TV.

Petrecerea privată cu zeci de invitaţi a fost întreruptă brusc de musafiri nepoftiţi în uniformă. Poliţiştii şi jandarmii fuseseră alertaţi de vecini, care nu erau deranjaţi că nu se respectă distanţarea, ci că e muzica prea tare.

„Polițiștii din Tăuții Megherăuș au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul că la un imobil din oraș este muzică tare și tulbură ordinea și liniștea publică. Polițiștii ajunși la fața locului au identificat 31 de persoane, printre care și un tânăr de 20 de ani, care a fost organizatorul evenimentului, respectiv sărbătorirea unei zile de naștere”, a declarat Ionela Cozma, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Maramureș.

