HALUCINANT! O seară de priveghi a fost transformată în petrecere (VIDEO)

Cine credea ca le-a văzut pe toate, s-a înşelat!

O seară de priveghi s-a transformat într-o adevărată petrecere, chiar cu mortul pe masă. Cei prezenţi au dansat şi au strigat pe ritmuri de manele.

Rudele spun că aşa i-au împlinit ultima dorinţă a bărbatului decedat.

Imaginile de-a dreptul halucinante au fost surprinse chiar de unul dintre membrii familiei. Se pare că familia îndoliată a respectat proverbul: nu există nuntă fără plânsete, cum nu există, nici înmormântări fără râsete.

Aşa că oamenii nu au prea stat pe gânduri, au aprins televizorul şi au dat tonul distracţiei.

La un moment dat,una dintre rude scoate din interiorul gecii o bancnotă pe care o aruncă în sicriul mortului, care are aprinsă la cap o lumânare.

Oamenii spun că astfel au respectat ultima dorinţă a bărbatului decedat.

Filmarea a devenit în scurt timp virală, fiind distribuită pe reţelele de socializare de aproximativ 10.000 de ori.

Comentariile au fost în general critice la adresa celor aflaţi la priveghi: „Ce nenorocire! Aşa este la romi! Ei râd la înmormântări şi plâng la botezuri", au scris mai mulţi utilizatori pe Facebook.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.