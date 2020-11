Tinerii români s-au înghesuit în cluburile din țara noastră pentru a petrece înainte ca acestea să fie închise în contextul în care autoritățile au impus noi măsuri de restricție care vor intra în vigoare începând de luni, 09 noiembrie.

Nici creșterea accelerată a numărului de noi cazuri de infecție cu coronavirus, nici dramele din spitale și nici măsurile luate de autorități nu par să-i sperie pe unii dintre români.

Chiar dacă evenimentele private sunt strict interzise, nu există seară la final de săptămână în care poliția să nu descopere petreceri.

Numai sâmbătă noapte, în centrul vechi din Craiova, echipajele care au mers în control au dat amenzi de 5.000 de lei pentru nerespectarea restricțiilor în vigoare. De asemenea, în cauză s-a întocmit un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor.

"Își joacă sănătatea lor și a celor dragi la ruleta rusească", au spus surse din poliție.

În Caraș-Severin jandarmii au intervenit la un eveniment privat. Organizatorul a fost sancționat cu o amendă de 3.000 de lei.

Și în Sighetul Marmației muzica a răsunat la maximum. Poliția a intervenit la un eveniment local în care era în desfușurare o aniversare de 20 de oameni. În acest caz, organele de poliție au dat amenzi în valoare de 24.000 de lei.

Trist este că în timp ce tinerii petrec de zor, ambulanțele stau la coadă în curțile spitalelor, iar cadrele medicale plâng de epuizare.

