Măsuri de securitate fără precedent la cel mai mare târg de Crăciun din România (VIDEO)

Măsuri de securitate fără precedent la un târg de Crăciun din România! Atentatele din ultima perioadă din Europa au pus pe jar forțele de ordine. Piața Constituției din Capitală, acolo unde este organizat cel mai mare târg de Sărbători din țara noastră, s-a transformat într-o adevărată fortăreață. Jandarmii au montat în premieră sisteme antitero, informează B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.