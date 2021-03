Piața domeniilor .ro din România a scăzut cu o treime în ultimii 3 ani

Dacă în vara anului 2018 erau înregistrate peste un milion de domenii web românești, spre surprindere unora, la începutul anului 2021, cifra nu depășea 640.000.

Deși pandemia a grăbit digitalizarea afacerilor, a instituțiilor și a companiilor statului, s-a ajuns la această situație din cauza deciziei administratorului extensiei de domeniu .ro, ICI București (prin RoTLD), care a introdus tarifarea anuală a tuturor domeniilor .ro începând din primăvara anului 2018.

Înainte de acel moment, domeniile .ro nu au fost niciodată înregistrate pe viață, ci pe o perioadă nedeterminată, astfel încât nu a fost vorba de nici o neregulă în ceea ce privește schimbarea relației contractuale între părți.

Această măsură a fost una cât se poate de firească, întrucât țara noastră s-a aliniat cu standardele Europene și internaționale, acolo unde tarifarea anuală era o practică veche. În plus, un alt câștig a fost eliberarea unui număr mare de domenii abandonate, care nu mai erau folosite, dar nici nu erau repuse în circulație, din cauza lipsei de existențe a unei taxe de mentenanță.

Taxa anuală percepută clienților care dețin domenii românești înregistrate direct prin intermediul RoTLD este de 12 euro plus TVA, însă dacă înregistrarea se face prin parteneri, tariful este mult mai mic. Spre exemplu, înregistrarea unui domeniu .ro prin Host-Age – partener autorizat RoTLD încă din anul 2002 – costă doar 40 lei pe an. Fiecare persoană are dreptul de a achiziționa un număr nelimitat de domenii noi.

Având în vedere că ultimul raport publicat de către RoTLD înainte de intrarea României în stare de urgență, reiese că existau nu mai puțin de 591.167 de domenii .ro înregistrate și că până la sfârșitul anului s-a ajuns la un număr suplimentar de 36.362 de domenii .ro.

În ceea ce privește statisticile, trebuie avut în vedere faptul că domeniile românești achiziționate înainte de 01.03.2018 au fost considerate ca fiind plătite pe o perioadă de 5 ani, astfel încât, până la începutul primăverii anului 2023, mai multe domenii .ro abandonate au să expire. De aceea, este destul de dificil de estimat cu exactitate care a fost creșterea reală generată de pandemie.

Nu există o listă publică cu toate domeniile înregistrate pe site-ul RoTLD, în afară de cele rezervate pentru administrația publică, însă domeniile web pot fi interogate în mod individual, accesând pagina: https://www.rotld.ro/whois/.

Prelungirea unui domeniu românesc se poate face pe o perioadă cuprinsă între 1 și 10 ani, în timp ce transferul unui domeniu către un alt partener acreditat RoTLD se poate face folosind o cheie de administrare, fără taxe suplimentare.

Vânzarea unui domeniu se poate realiza acum extrem de simplu, în sensul că actualul deținător al domeniului trimite o cheie de transfer către viitorul deținător iar acesta poate transfera domeniul prin orice registrar acreditat, operațiunea făcându-se online în câteva minute.

Clienții care doresc să șteargă, adică să renunțe la un domeniu românesc, pot face acest lucru completând o cerere online și atașând o copie de pe cartea de identitate și după certificatul de la Registrul Comerțului – în cazul societăților comerciale.