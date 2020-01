INCENDIU DE PROPORȚII în Piatra Neamț: 30 de oameni evacuați. Bilanțul victimelor (VIDEO)

30 de oameni din Piatra Neamţ, printre care şi copii, au fost evacuaţi joi dimineaţă de pompieri, în urma unui incendiu izbucnit la un bloc din oraş, informează B1 TV. Din cauza fumului, cinci persoane au fost transportate la spital. Pancă şi în Târgu Mureş, unde un service auto a fost mistuit de flăcări. Şapte autoturisme au ars în întregime.

Alarma a fost dată în Piatra Neamț la ora 06.00. Locatarii blocului au simţit un puternic miros de fum, iar când au văzut flăcările au sunat la 112.

30 de oameni, printre care şi mai mulţi copii, au fost evacuaţi de urgenţă de pompieri. Cinci dintre ei au fost transportaţi la spital pentru îngrigiri medicale. Deocamdată nu se știe din ce cauză a izbucnit incendiul.

