Picnic deturnat de urși pe Transfăgărășan. Niște turiști s-au trezit cu musafiri nepoftiți la masă: „Mai bine mâncam la benzinărie” (VIDEO)

Cum oamenii le-au distrus habitatul natural, urșii înfometați sunt nevoiți să coboare muntele în căutare de hrană. Așa s-a întâmplat și în weekendul acesta, când niște turiști aflați pe Transfăgărășan s-au trezit cu musafiri nepoftiți la picninc – o ursoaică, însoțită de cei trei pui ai săi.

