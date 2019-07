Ministrul educaţiei a ajuns subiect de glume printre liceeni. Elevii de clasa a 12-a din Targu Frumos, sub coordonarea unui profesor, au scos o melodie hip-hop "pe versuri" de Ecaterina Andronescu. Aceştia au ironizat fraza deja devenită celebră, rostită de ministrul Educatiei intr-o emisiune televizată: "Orice evaluare evalueaza pe subiectele pe care examenul le presupune, în evaluarea respectiva".

Piesă Hip-Hop făcută de liceeni din Târgu Frumos cu refren de Ecaterina Andronescu

Ideea videoclipului a fost a profesorului de științe sociale Dan Chicoș.

“Am filmat în 2 ore, în spatele Casei de Cultură din Târgu Frumos. A filmat Alex Oiță, elev care trece clasa a XII-a și care a filmat și clipul ‘Under Pressure’ dedicat tinerilor în emoții înainte de a afla rezultatele la BAC. El vrea să urmeze UNATC, regie sau imagine. Vocea și parte din versuri îi aparțin lui Dragoș Spatariu, care cântă rap underground. El tocmai a terminat clasa a XII-a și a dat Bacalaureatul, i-am fost diriginte și s-a înscris acum la Facultatea de Geografie, la Iași”, a explicat pentru Edupedu.ro profesorul Dan Chicoș.

Între timp, a apărut şi reacţia ministrului Educaţiei. Ecaterina Andronescu a sustinut senina ca a avut profesori foarte buni la limba romana.

"Dumneavoastra puneti intrebari, si puneti intrebari si cand omul este cu gandul in alta parte sau cand nu este cu gandul in alta parte. De multe ori pana iti revii ...Eu nu cred ca ma puteti acuza ca nu stiu sa vorbesc sau ca sunt din categoria celor care nu am invatat la scoala. Am invatat si am avut profesori foarte buni la limba romana, dar orice om este supus si erorilor", a spus Ecaterina Andronescu.

“Iluzii pierdute” – Versuri

Orice evaluare evaluează pe subiectele pe care examenul le presupune, în evaluarea respectivă. Sigur, reflectă programa.

M-am născut în 2000 cu o grămadă de copii

Cam 234.000,

Toți cuminți și cu suflete curate

Gata de trimis să-și roadă hainele pe coate.

Au fost 4 ani frumoși din care-am învățat multe

Că urechile nu trebuie s-audă, ci s-asculte,

Ochii nu trebuie să vadă, dar trebuie să observe chestii

Iar tăcerea e cea mai bună armă la proteste.

Și-asta am învățat-o de la profii mei cu caracter,

Ceea ce n-am văzut la niciun minister.

Pentru viață m-a pregătit mai bine cartierul.

Ce-o să fac în viitor?

Hai, rezolvă misterul!

Da’ m-am uitat în vară în clasa a VIII-a în jur

În 2015 o generație cam ruptă-n cur.

N-aveam bani nici de papuci și-am înțeles de-atunci

Că politicienilor le-ar sta prea bine-n dungi.

Refren:

Orice evaluare evaluează subiecte din evaluarea respectivă.

Și uite-așa vestul se ridică din toți tinerii noștri

Care an de an pică

Orice evaluare evaluează subiecte din evaluarea respectivă.

Te gândești la minister și simți cum părul pe spate ți se ridică.

Și trebuie să înțelegi, boy, că asta e situația

În care ești inteligent dacă reții informația.

De marțea până marțea ai doar o pâine s-o împarți,

Iar hoții ăștia încă ne taie vegetația.

În 2015 la liceu cu câțiva derbedei,

Din 10 câți eram în curtea școlii mititei

Tăcuți ne-au luat cu japca să facem testul PISA

Și-au zis c-afară plouă și Finlanda nu există.

Ne-au spus ceva de Soroș c-a luat colegii mei.

Suntem bazați din fire, întrecem pe cine vrei,

Dar am plâns cu lacrimi grele uitându-ne la ei

Și-am spus în mintea noastră: nu înțeleg ce vrei.

A trecut și BAC-ul.

Colega mea de vatră, trebuie să merg la muncă

Să îmi iau carnet și rablă.

Ca să faci bani pleci afară

Asta e metoda.

Votăm masiv la urne, când vom ajunge-n Londra.

Refren:

Orice evaluare evaluează subiecte din evaluarea respectivă.

Și uite-așa vestul se ridică din toți tinerii noștri

Care an de an pică

Orice evaluare evaluează subiecte din evaluarea respectivă.

Te gândești la minister și simți cum părul pe spate ți se ridică.

Versuri: Dragoș Spatariu și Dan Chicoș

Voce: Dragoș Spatariu

Muzică: Alex Iordache

Imagine/Film/Montaj: Alex Oiță

Foto platou: Cris Mănăstireanu

Art supervisor: Bianca Sauciuc

Crew: Adam Nicoleta, Anca Iustin, Chicoș Dan, Ciobotariu Andreea, Corci Bianca, Harabagiu Ema, Iordache Alex, Lebădă Mădălina, Mănăstireanu Cris, Neagu Dănuța, Niță Elena, Oiță Alex, Pruteanu Raluca, Sauciuc Bianca, Spatariu Dragoș, Văscănianu Denisa