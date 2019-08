Moment impresionant la Untold, în cea de a treia noapte de festival. DJ-ul suedez Don Diablo a emoţionat un stadion întreg. Acesta a dedicat una dintre piese Alexandrei Măceșanu iar fotografia ei a apărut pe ecranul scenei principale.

Fanii prezenți la show și-au aprins luminile de la telefoane, iar la un moment dat, muzica s-a oprit, iar publicul a aplaudat.

