Piețele volante, soluția Primăriei Sectorului 4 pentru asigurarea funcționării acestora și după intrarea în vigoare a măsurilor luate în contextul pandemiei de COVID-19

Cu doar o zi înainte ca noi măsuri să intre în vigoare pe teritoriul României, pentru stoparea răspândirii virusului COVID-19, Primăria Sectorului 4 a anunțat înființarea unor piețe volante, în maximum 48 de ore, pentru a asigura continuitatea acestei activități.

Piețe volante în Sectorul 4 din Capitală

„Având în vedere măsurile dispuse la nivel guvernamental în privința limitării infecțiilor cu COVID-19, Primăria Sectorului 4 vine în sprijinul publicului cumpărător și al producătorilor de fructe și legume de sezon și anunță faptul că în maximum 48 de ore, vor avea la dispoziție noi spații de vânzare a produselor, în aproprierea piețelor.

Prin urmare, producătorii care au închiriate tarabe în noua piață a Sudului, vor fi relocați în piața volantă pe care administrația locală o va amenaja la parterul parcării etajate afllată la doar câțiva metri distanță.

Alternativa pentru spațiile de vânzare din Piața Progresul va fi parcarea de pe acoperișul pieței de pe Șoseaua Giurgiului, iar în privința Pieței Apărătorii Patriei, zona de vânzare va fi amenajată tot în apropiere, pe amplasamentul fostului târg de miei. Producătorii din piețele Norilor și Timpuri Noi vor avea ca alternativă de locație de vânzare parcarea situată pe strada Secerei, în proximitatea Palatului Național al Copiilor, iar celor de la Piața Berceni-Olteniței li se va pune la dispoziție, pentru desfacerea produselor, parterul parcării etajate din spatele sediului pieței, de pe strada Tulnici.

Totodată, producătorii de la Piața Străduinței vor fi relocați în parcarea din proximitatea acesteia.

Cât privește magazinele situate în piețele din sectorul 4, cu obiect de vânzare altul decât comercializarea de fructe și legume, acestea vor rămâne deschise, cu obligația administratorilor piețelor de a stabili noi circuite de intrare/ieșire, astfel încât să fie respectate cu strictețe noile reglementări specifice privind limitarea infecțiilor cu noul coronavirus.

În paralel, Primăria Sectorului 4 a transmis autorităților centrale solicitări privind evaluarea punctuală a situației de la Piața Sudului și Piața Progresul, ambele reconfigurate recent si adaptate noilor cerințe legale, astfel încât decizia de a opri temporar activitatea să fie una fundamentată pe condițiile reale din ambele locații", se arată în comunicatul emis de Primăria Sectorului 4.

Raed Arafat explică de ce se închid piețele agroalimentare

Raed Arafat a explicat, vineri seara, în direct pentru B1 TV, decizia de a închide piețele agroalimentare, dar a păstra centrele comerciale precum mall-urile deschise. Secretarul de stat a precizat faptul că există o diferență între modul de cumpărare din piețele agroalimentare închise și mall-uri, dar și în felul în care sunt organizate magazinele.

„Piețele în spații închise vor fi închise, nu și cele din spațiile deschise. Mallurile sunt altfel decât piețele agroalimentare. Modul de cumpărare, cum sunt puse magazinele, contactul care se desfășoară. În piață riscul e mai mare dacă spațiul e închis. Vorbim și de o balanță de impactul economic și impactul sanitar. Putem să ne întrebăm același lucru la fiecare măsură.

Deci nu am ajuns la un lockdown total. Noi nu am închis tot, ci activitățile unde s-a considerat că e contact intens și risc de contaminare mai ales că în unele zone nu se poartă corect masca. Se văd în poze oamenii cum nu poată corect masca, sub nas, că plătesc cash. E risc de răspândire”, a explicat secretarul de stat Raed Arafat, în direct pe B1 TV.