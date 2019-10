Piloți TAROM, audiați la DNA în scandalul aeronavelor ținute la sol: Când ar putea ajunge și ministrul Răzvan Cuc în fața procurorilor (VIDEO)

Scandalul TAROM continuă la DNA. Mai mulţi piloţi vor fi audiaţi de procurorii anticorupţie, după ce fosta şefă a companiei Mădălina Mezei l-a acuzat pe ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, că ar fi obligat-o să ţină cinci aeronave la sol în ziua moţiunii de cenzură astfel încât parlamentarii opoziţiei să nu ajungă la vot, informează B1 TV.

Audierea piloților TAROM a început marți, iar miercuri alți patru piloți urmează să ajungă la DNA pentru a da declarații.

Procurorii anticorupție vor să afle dacă piloții știau în ziua respectivă că ar trebui să oprească avioanele la sol sau să le întârzie. Mai mulți piloți au reacționat, în acest caz, pe rețelele sociale, susținând că situația este de-a dreptul incredibilă.

Potrivit unor surse judiciare, și ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost citat la DNA pentru ziua de vineri, pentru a fi audiat în dosarul penal deschis in rem, după ce fosta șefă a TAROM, Mădălina Mezei, a făcut o plângere penală și a dat declarații în fața procurorilor.

O eventuală începere a urmăririi penale în cazul lui Răzvan Cuc nu s-ar putea face fără avizul Parlamentului, întrucât el este parlamentar, iar presupusele fapte ar fi fost săvârșite în timpul mandatului său de ministru.

