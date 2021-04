Pilotul Titi Aur a fost testat pozitiv pentru coronavirus,potrivit unui anunț făcut pe pagina sa de Facebook, acesta fiind internat cu o formă medie de boală în Spitalul suport COVID-19 ''Elena Beldiman'' din Bârlad, oraşul său natal.

Bărbatul a dezvăluit ceea ce a simţit când a aflat că s-a infectat cu noul coronavirus, a vorbit despre profesionalismul cadrelor medicale de la Spitalul "Elena Beldiman" şi le-a mulţumit acestora pentru felul în care îngrijesc pacienţii.

Acesta a afirmat că duminică, 28 martie, era acasă la Bârlad și a avut câteva reacții caudate, respectiv senzație de oboseală, friguri și o ușoară tuse. Astfel că s-a dus să se testeze, iar rezultatul a fost pozitiv.

„Oricat de puternic esti sau crezi ca esti, cand se confirma ca esti infectat cu acest nenorocit de virus, incep sa se schimbe un pic valorile in cap. Nu-ti mai doresti milionul de euro ci ai vrea sanatate, incepi sa accepti ca firmele pot functiona si doar cu colegii tai, te gandesti daca ai stat suficient cu familia, etc

Dar inainte de a se instala panica, se implica ei,”INGERII DE LA BARLAD”

De ce le spun asa?

Nu doar pentru ca sunt toti la fel, albi din cap pana-n picioare: medici, asistenti, personalul de la curtenie, receptie, etc,dar sunt de o bunatate extraordinara si explica ficarui pacient ca nimic nu e obligatoriu, dar ca e mai bine asa sau asa, pentu aprox 85% recomandare este sa stea sub tratament acasa, dar pentru 15% trebuie internare.

Pentru mine verdictul a fost mai greu pentru ca sunt in cei 15% internati, dar in spital este foarte curat, renovat, nu mai are nicio legatura cu vechiul spital insa cel mai important este comportamentul personalului: EXCEPTIONAL!

Si, din nou, nu ma refer la partea profesionala, unde este evident ca fac lucruri minunate (au tratat zeci de mii de pacienti) ci ma refer la partea psihologica", a scris el pe Facebook.

Pilotul Titi Aur, internat în spitalul după ce a fost testat pozitiv pentru coronavirus