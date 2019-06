Sorina Pintea: "În urma majorărilor salariale, gradul de satisfacţie a pacienţilor a scăzut. Una dintre cauze este şi faptul că nu premiem performanţa" (VIDEO)

Într-o intervenţie telefonică pentru B1TV, în emisiunea "Se întâmplă acum" moderată de Tudor Barbu, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a explicat că doreşte să elaboreze un regulament prin care angajaţii din spitale vor fi plătiţi în funcţie de performanţă deoarece a observat în sistemul medical şi o scăderea a gradului de satisfacţie a pacienţilor.

"În ultima vreme am fost în multe spitale în ţară şi am discutat cu foarte mulţi medici care spuneau acelaşi lucru, va trebuie să premiem cumva performanţa. Am discutat cu sindicatele, cu asociaţiile profesionale şi mă bucur că e o dezbatere în spaţiul. A fost o comparaţie puţin forţată cu un medic care face 5 operaţii cu altul care face 30, de aceeaşi complexitate, să nu se înţeleagă că nu ştiu despre ce e vorba.

Şi am pornit de la un lucru extrem de simplu, avem un chestionar de feedback care măsoara gradul de satisfacţie a pacienţilor, pentru mine este un barometru foarte important. În urma majorărilor salariale, gradul de satisfacţie a pacienţilor a scăzut, prin urmare este de datoria mea ca ministru al Sănătăţii să văd care este cauza. Am identificat mai multe cauze şi una dintre ele este şi faptul că nu premiem performanţa. Deci da, un medic care face 5 operaţii de aceeaşi complexitate cu unul care face 30 nu poate fi plătit la fel", a afirmat Sorina Pintea pentru B1TV.

Oficialul a arătat că acest proiect este momentan doar în faza de dezbatere şi nu va fi aplicat până la finalul anului şi a dat asigurări că acest proiect nu va duce la scăderi de salarii în sistemul medical.

