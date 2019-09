Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a reacţionat după ce, vineri, un expert european a criticat decizia sa de a suspenda timp de 6 luni exportul de medicamente. Într-o intervenţie telefonică pentru B1TV, oficialul a arătat că anumite companii nu îşi respectă obligaţia publică de a asigura stocurile pentru pacienţii români.

"Am ascultat şi eu afirmaţiile expertului european şi cu tot respectul nu pot să îi dau dreptate. Am luat această măsură de limitare a exportului de produse citostatice în momentul în care am constatat că sunt anumite companii care nu îşi îndeplinesc obligaţia publică de a asigura stocurile pe care de altfel au promis că le vor distribui în România pentru pacienţii români.

Bineînţeles, că acest ordin de ministru pe care l-am publicat în transparenţă decizională are la bază informaţiile pe care specialiştii Agenţiei Naţionale a Medicamentului le-au centralizat şi le-au furnizat Ministerului Sănătăţii. Nu am spus că această măsură va rezolva problema pe termen lung. De altfel este o măsură temporară.

Mai exact un set de măsuri pe care Ministerul Sănătăţii le pregăteşte pentru a putea evita în viitor discontinuităţi la aceste medicamente de bază. Dar foarte interesant că aceeaşi experţi, în momentul în care Ministerul Sănătăţii se pregăteşte să ia anumite măsuri au spus că sunt măsuri politice care se iau cu un anumit scop. Eu aş dori să spun că acest Guvern face politica pacientului în ceea ce priveşte sănătătatea. Insist, nu sunt măsuri permanente, este o măsură cu caracter temporar care se va lua în paralel cu alte măsuri ca să nu mai avem probleme cu medicamentele citostatice, şi nu numai.", a afirmat Sorina Pintea.

Întrebată despre ce le poate transmite pacienţilor, Sorina Pintea a afirmat că în momentul acesta sunt 12 medicamente cu risc de discontinuitate, iar 3 au fost deja aduse în România pentru ca restul să vină până la finalul săptămânii viitoare.

Ministrul a subliniat că fără măsurile luate, România ar fi fost în risc mare de lipsă de medicamente.

"Am identificat 12 medicamente care au un risc mare de discontinuitate. Situaţia nu este dramatică dar am vrut să luăm măsuri înainte ca ea să devină dramatică. Am eliberat 12 autorizaţii de nevoi speciale, astfel încât aceste medicamente să revină sau nu intre în proces de discontinuite. Deja 3 dintre acestea au intrat în România, iar până la sfârşitul săptămânii viitoare vor intra cele 9 diferenţă. Dacă nu luăm măsuri, din estimările noastre având în vedere stocurile pe care le-am analizat şi discuţiile cu comisiile de specialitate, în următoarele luni ne putem confrunta cu o lipsă mare de medicamente, între 47 şi 65 de molecule.", a precizat Sorina Pintea.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Într-un interviu în exclusivitate pentru B1TV, Kasper Ernest, Secretar General al Asociaţiei Europene a Companiilor Farmaceutice, a explicat care sunt beneficiile comerţului paralel de medicamente pentru pacienţii români. Datele oficiale arată că distribuţia paralelă nu crează dezechilbre pe piaţa internă, ci, dimpotrivă, a susţinut acesta. (Detalii AICI)