Sorina Pintea, mesaj pentru medicii de familie: "Am înţeles nevoile acestui sector şi vrem să întărim medicina preventivă"

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a transmis, duminică, un mesaj pentru medicii de familie cu prilejul zilei acestora. Aceasta a subliniat că vrea să întărească medicina preventivă, menţionând alocarea, în 2019, a unui buget majorat cu 25%.

"Am înţeles nevoile acestui sector şi vrem să întărim medicina preventivă, iar anul acesta am crescut cu 25% bugetul pentru medicina de familie şi am acordat şi alte facilităţi pentru îmbunătăţirea activităţii acestor profesionişti. De asemenea, la concursul de Rezidenţiat au fost alocate mai multe locuri pentru acest domeniu, inclusiv cele 300 de posturi aprobate de Guvern s-au îndreptat tot către medicina de familie. Vom lua şi alte măsuri menite să întărească cabinetele medicilor de familie, în vederea îmbunătăţirii activităţii. Din împrumutul negociat cu Banca Mondială, în valoare de 800 milioane de euro, o parte importantă va fi destinată pentru plata serviciilor suplimentare şi dotarea cu echipamente medicale a cabinetelor medicilor de familie şi a medicilor comunitari”, a declarat Pintea în mesajul transmis cu prilejul Zilei Internaţionale a Medicilor de Familie.

Sorina Pintea a numit cabinetul medicului de familie drept "poarta de intrare în sistem”.