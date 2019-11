PISICILE rămase captive în blocul GROAZEI din Timișoara, salvate de pompieri

Pompierii au intervenit, joi, în blocul groazei de la Timișoara și au salvat animalele de companie ale oamenilor care au fost nevoiți să-și părăsească în grabă apartamentele, după deratizarea ucigașă.

Timp de trei zile, pisicile au fost singurele locatare ale imobilului.

MOMENTE CUMPLITE PENTRU CĂTĂLIN BOTEZATU! DESIGNERUL A AJUNS DIN NOU LA SPITAL. MEDICII AU RĂMAS ȘOCAȚI DE CE AU SCOS…

"Salvatorii din echipele CBRN au intrat in locuinte, de unde au scos doua pisici, ramase in urma in momentul evacuarii intregii cladiri. Speriati si infometati, pisicii au iesit la geamurile apartamentelor si au inceput sa miaune, pana ce au fost observate de oamenii din echipele de interventie.

Pentru moment, pisicile au fost duse la sediul ISU Banat, unde vor fi ingrijite de pompieri. Acestia au luat deja legatura cu un veterinar care le va consulta, iar pana cand le vor fi gasiti stapanii, cei de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta le vor asigura tot ceea ce le este necesar", opiniatimisoarei.ro.

CRISTI BORCEA A FĂCUT-O DUPĂ CE A IEȘIT DIN ÎNCHISOARE! RAVAGII CU VALENTINA PELINEL! OAMENII ȘI-AU FĂCUT CRUCE CÂND I-AU VĂZUT (FOTO)

Remamintim că trei persoane au murit în urma deratizării făcute săptămâna trecută într-un bloc din Timișioara: un copil de nouă zile, unuld e trei ani și o femeie de 29 de ani.

Și un al doilea bloc a fost evacuat joi. Peste 40 de persoane sunt internate în spital. (Detalii aICI)