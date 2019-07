Bătaie pentru o femeie, la Pitești (VIDEO)

Poveste de dragoste terminată cu pumni şi picioare, la Piteşti. Doi bărbaţi s-au bătut în plină stradă pentru o tânără. Cei doi au dat nas în nas într-o parcare din oraş. Chiar cea care era motivul scandalului a aplanat situaţia, informează B1 TV.

Doi piteşteni care iubesc aceeaşi fată s-au luat la pumni pe stradă. Totul a fost filmat de un trecător şi chiar fata care i-a adus la bătaie i-a despărţit pe cei doi.

Unul dintre ei, rănit, a urcat în maşină, împins de tânără. Apoi a vrut să coboare, dar fata nu l-a mai lăsat. Adversarul lui ţipa pe lângă maşină, a lovit autoturismul cu pumnul, însă, la insistenţele, fetei a renunţat la confruntare.

Video: Sursa Ta

