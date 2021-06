Pitești: Cum s-au răzbunat doi polițiști pe un șofer care le-a atras atenția că au parcat neregulamentar (VIDEO)

Răzbunare a polițiștilor din Pitești pe un șofer care le-a atras atenția că au parcat neregulamentar, în intersecție, și că stăteau cu portiera deschisă. Supărați de reproșul șoferului, agenții l-au urmărit pe bărbat, l-au oprit și i-au dat amenda maximă, după ce i-au căutat nod în papură și au găsit trusa medicală expirată.

Scene incredibile în Pitești care dovedesc, încă o dată, cât "respect" pentru lege au unii polițiștii din România. Un șofer piteștean a fost urmărit în trafic de agenții Secției 2 din Găvana, după ce le atrăsese atenția că parcaseră neregulamentar, în intersecție, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Ștefan Pășcuță. Mai mult decât atât, polițiștii au deschis ușa mașinii la doar câțiva metri de trecerea de pietoni, fără să se asigura.

Șoferul a surprins tot incidentul cu o cameră instalată pe bord. Omul spune că ofițerii și-au făcut un obicei din a parca în acea zonă a orașului. Din spirit civic, le-a atras atenția.

