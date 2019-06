Femeie bătută şi băgată într-un tomberon, în centrul oraşului Piteşti. Agresorul a scăpat, deocamdată, cu avertisment, pentru că victima a refuzat să depună plângere (VIDEO)

Scene de o violență extremă în centrul municipiului Piteşti. Un individ a bătut o femeie, a tras-o de păr, a târât-o pe trotuar și a aruncat-o într-un tomberon.

O persoană care locuiește în zonă a filmat momentul șocant și a trimis clipul site-ului epitesti.ro.

Martorii au sunat la poliție și ambii au ajuns la secție, dar agresorul a scăpat, momentan, doar cu un avertisment, pentru că victima a refuzat să depună plângere.

Poliţia Argeş a deschis un dosar penal pentru loviri şi alte violenţe.

Video: ePiteşti Ştiri Argeş

