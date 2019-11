Imagini șocante filmate într-o ambulanță, în timpul unui accident. Ce s-a întâmplat cu echipajul medical (VIDEO)

Imagini şocante filmate în interiorul unei ambulanţe, în momentul în care maşina a fost implicată într-un accident. În materialul video se poate vedea ce se întâmplă în ambulanță atunci când aceasta intra în coliziune cu o maşină. Paramedicii au fost, pur şi simplu, aruncaţi dintr-o parte în alta, informează B1 TV.

