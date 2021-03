Plata personalului medical din centrele de vaccinare se face retroactiv. Andreea Moldovan (Ministerul Săntății): Există o latență mare în orice se întâmplă / Nu știu cine e persoana care a cauzat întârzierea (VIDEO)

Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a precizat că plata personalului medical din centrele de vaccinare anti-COVID-19 se face retroactiv. Demnitarul susține că „există o latență mare în orice se întâmplă”, precum și că nu știe la cine făcea referire ministrul Vlad Voiculescu atunci când a precizat că solicitarea către Ministerul Finanțelor a fost înaintată abia marți din cauza unui funcționar din Ministerul Sănătății.

