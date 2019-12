Plățile în avans către ELCEN, refuzate de Gabriela Firea. Ministrul Energiei: ”Nepunerea în practică a unei hotărâri de Consiliu General, mie mi se pare că duce spre o infracțiune” (VIDEO)

Primarul Caputalei Gabriela Firea refuză să plătească gazele naturale necesare producerii de apă caldă şi căldură. Concret este vorba despre plata în avans către ELCEN pe care edilul Capitalei nu vrea să o facă. Asta deşi există o convenţie în acest sens semnată de ELCEN, Romgaz şi Termoenergetica. Doar Gabriela Firea refuză să o semneze, deşi documentul a fost aprobat şi de Consiliul General al Bucureştiului. Conform legislaţiei în vigoare, municipalitatea trebuie să plătească în avans gazele naturale, pentru a se elimina orice blocaje în producerea şi livrarea agentului termic către populaţie.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat că practic, o hotărâre a Consiliului General nu este pusă în practică. „Mie mi se pare că e deja la limita abuzului”, a susținut ministrul.

”A existat o convenție de plată încheiată cu RADET, există o hotărâre de Consiliu General de acum o săptămână prin care Primăria este obligată să încheie o convenție, din nou, pentru Termoenergetica, care este refuzată la semnat. Practic, avem o hotărâre de Consiliu General care nu este pusă în practică pentru că refuză să plătească gazul natural direct la Romgaz.

Până acum ELCEN a livrat căldură și are gaze de plătit la Romgaz de peste 100 de milioane de lei, doar pe lunile noiembrie, decembrie. Primăria Capitalei refuză să pună în practică o hotărâre a Consiliului General, mie mi se pare că e deja la limita abuzului”, a declarat Virgil Popescu.

Întrebat dacă a venit vrteo explicație de la Primarul General în acest sens, ministrul Energiei a răspuns: ”Nu a comunicat nimic (Gabriela Firea - n.r.). În schimb, am fost ieri la un alt post de televiziune cu domnul administrator al Primăriei și spunea că nu este obligat să semneze această convenție, pentru că asta a fost pe vremea RADET-ului, omițând să spună că există o nouă hotărâre a Consiliului General. Iar nepunerea în practică a unei hotărâri de Consiliu General, mie mi se pare că duce spre o infracțiune, pentru că legea 215 spune că hotărârile de Consiliu General sunt obligatorii pentru executiv”.

