Vremea nefavorabilă a dus la schimbarea traseului de deplasare a Papei Francisc către aeroportul din Sibiu, de unde trebuie să decoleze către Vatican. Potrivit Comitetului Interministerial pentru Securitate „Vizită Papa Francisc 2019”, a fost ales planul de rezervă, de deplasare pe cale rutieră, însă această schimbare nu va afecta programul inițial, informează Știripesurse.ro.

La ora transmiterii acestei știri, pe la Sibiu plouă torențial. Județul Sibiu este vizat, până la ora 17.00, de o avertizare nowcasting cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în județul Sibiu se vor semnala averse care vor cumula local 25-30 l/mp, descărcări electrice, intensificări temporare ale vântului, dar și grindină de mici dimensiuni.

