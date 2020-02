Ploieștean, amendat după ce a sunat la 112 pentru a anunța că un vecin își bătea soția (VIDEO)

Numărul unic de urgență 112 nu doar că nu te salvează atunci când trebuie, dar te și sancționează dacă încerci să îți faci datoria de cetățean. Este cazul unui ploieștean care a fost amendat cu 500 de lei după ce a anunțat că un vecin își bătea nevasta, informează B1 TV. Revoltat, omul a făcut reclamație întâi la Poliție, apoi la instanță. Însă deşi Judecătoria Ploiești a anulat amenda, tot i-a aplicat bărbatului un avertisment.

Totul s-a petrecut în februarie anul trecut, când ploieșteanul a alertat Poliția pentru că din apartamentul vecin se auzeau certuri și zgomote puternice. El spune că nu era prima oara când vecinul își bătea nevasta. De data asta, a sunat la 112, temându-se pentru viața femeii. Când echipajul de Poliție a bătut la ușa apartamentului de unde se auzea zgomot, gălăgia a încetat brusc. Polițiștii au plecat fără alte verificări. Peste câteva zile însă, reclamantul a primit o amendă de 500 de lei pentru că a sesizat organele în mod nejustificat.

Bărbatul a făcut reclamație întâi la Poliție, apoi la instanță. A adus ca probe mărturia soției sale și faptul că pe înregistrarea apelului de la 112 se auzeau zgomotele din apartamentul vecin.

Culmea, Judecătoria Ploiești a anulat amenda, însă i-a aplicat un avertisment.

Polițiștii nu s-au lăsat însă și au facut apel motivând că astfel de situații "duc la încurajarea și determinarea cetățenilor de a săvârși aceste fapte". Tribunalul Prahova a menținut însă decizia inițială.

