Ploieștiul, vestul sălbatic al României. INTERLOPII sechestrau persoane și le luau casele. Ce au găsit procuroii DIICOT la descinderi

DIICOT a descins la grupurile de interlopi din Ploiești, județul Prahove.

Zece persoane au fost reținute pentru constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și șantaj.

Capul rețelei, inculpatul M.A., ajutat de mai mulți complici, a obținut anul acesta bunuri patrimoniale însemnate apelând la violență, șantaj, lipsire de libertate și înșelăciune.

BĂTAIE LA KANAL D! ANDREEA MANTEA, ÎN STARE GRAV! ȘI-AU DAT PUMNI ÎN DIRECT!! (GALERIE FOTO)

Această grupare infracțională este cunoscută ca fiind un clan important în mediile interlope din municipiul Ploiești și judeţul Prahova, la grupul infracțional constituit aderând şi alte persoane.

“În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că, una dintre victimele acestui grup, sub pretextul de a i se oferi protecție, a fost permanent sub supraveghere și controlul membrilor grupului (victima a locuit efectiv într-o anexă a unui imobil care aparține unuia dintre membrii grupului).

S-a reţinut faptul că, persoana vătămată a fost constrânsă să locuiască în anexa respectivă deoarece membrii grupului au intenţionat să o inducă în eroare și să o deposedeze (prin încheierea unui contract) de locuința sa situată pe raza municipiului Ploiești. De asemenea, sub diferite pretexte, membrii grupului şi-au însuşit toate sumele de bani pe care victima le primea ca și salariu”, transmit procurorii DIICOT.

ȘOC PENTRU CARMEN DE LA SĂLCIUA! CULIȚĂ STERP, PRINS CU ALTA! AU FĂCUT-O ÎN PUBLIC (GALERIE FOTO)

Procurorii mai semnaleaă și alte cazuri, la fel de grave, ce se petreceau în Ploiești, un oraș aflat la doar 60 de kilometri de Capitala României, care se afl[ sub asediul interlopilor.

“Totodată, același imobil a făcut obiectul unei convenții încheiate la sediul unui birou notarial între victimă și o altă persoană, convenție în care cei doi s-au angajat să perfecteze, în viitor, un schimb de imobile.

Vizând acest imobil, la data de 21.09.2019, s-a produs un incident violent între persoana vătămată și membrii clanului, acțiunile violente având ca scop principal determinarea victimei să renunțe la “afacerea” cu imobilul sus-menționat.

BIANCA DRĂGUȘANU, GOALĂ PUȘCĂ! S-A DEZBRĂCAT FĂRĂ NICIUN PIC DE RUȘINE! FANII S-AU FRECAT LA OCHI (GALERIE FOTO)

Astfel, la data de 20.09.2019, inculpaţii M.S. și Z.M.D., s-au deplasat la locuința persoanei vătămate, situată în municipiul Ploiești, solicitând acesteia să reununțe la convenția încheiată în faţa notarului, cu motivarea că imobilul pe care urma să-l obțină la schimb ”este situat pe strada lor”.

Persona vătămată a refuzat, iar în cursul zilei de 21.09.2019, în jurul orei 17.00, membrii grupului infracțional, precum și alte persoane, înarmați cu bâte, topoare, săbii și alte obiecte contondente sau tăietoare, au pătruns fără drept în curtea locuinței persoanei.

Persoana vătămată a fost lovită cu obiecte tăietoare de către inculpaţii M.M. și M.S., iar ca urmare a agresiunilor la care a fost supusă, aceasta a suferit leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare 12-14 zile de îngrijiri medicale.

De asemenea, persoanele care au pătruns fără drept în curtea locuinței persoanei vătămate și au tulburat liniște publică, au provocat multiple distrugeri autoturismului acestuia și au spart geamurile de la locuință.

PRIMELE IMAGINI DUPĂ DECESUL LUI MIHAI CONSTANTINESCU! SCENE SFÂȘIETOARE S-AU PETRECUT ÎN FAȚA SALONULUI UNDE CÂNTĂREȚUL ȘI-A DAT SFÂRȘITUL



De asemenea, din probatoriul administrat în cauză s-a stabilit că, pe fondul unei ”dispute de afaceri” din 2014 privind o licitație de achiziționare de reziduuri petroliere, între inculpatul M.A., ceilalți membri ai grupului său și două persoane vătămate (parteneri de afaceri) s-a iscat o situație conflictuală.

În ziua de 25.09.2019 persoana vătămată a fost apelată de către o persoană necunoscută care, sub pretextul unei tranzacții cu reziduuri petroliere, a stabilit o întâlnire cu aceasta, în zona pasajului rutier D.N.1.

În zona intersecții giratorii D.N.1. cu A.3. din comuna Bărcănești, lângă autoturismul condus de către victimă, parcat într-un refugiu, s-au oprit două autoturisme care au blocat autovehiculul persoanei vătămate.

Din autoturismele respective au coborât inculpații M.M., R.V., B.I.F., M.R., M.C.R., precum și alte 2-3 persoane, care i-au adresat amenințări cu moartea și acte de violență, pentru ca să determine persoană vătămată să le remită la o dată ulterioară suma de 500 000 lei, sumă care ar fi reprezentat venitul nerealizat de către inculpatul M.A., ca urmare a pierderii licitației cu reziduuri petroliere.

În noaptea de 03/04.10.2019, inculpaţii M.M., M.I., R.V., M.S. și alte 2-3 persoane, fiind determinați de către liderul grupului, inculpatul M.A., s-au întâlnit în incinta unei benzinării din municipiul Ploiești, după care s-au deplasat cu două autoturisme pe D.N. 1B, în direcție comunei Colceag, sat Inotești, judeţul Prahova.

COȘMAR PENTRU ANDREEA MANTEA! AU DESFIGURAT-O. IMAGINI ȘOCANTE CU ÎNDRĂGITA BRUNETĂ (GALERIE FOTO-VIDEO)

În satul Inotești, inculpaţii s-au deplasat până la sediul unei societăţi comerciale care are ca obiect de activitate prelucrarea/reciclarea de reziduuri petroliere și au aruncat în curtea imobilului o sticlă incendiară, tip ”Coctail Molotov”.

Propagarea unui incendiu în curtea unității comerciale a fost împiedicată prin faptul că sticla incediară a căzut pe o platformă de beton, precum și urmare a intervenţiei paznicului prezent la faţa locului care stopat focul prin folosirea unui extinctor.

Ca urmare a actelor de amenințare și a acțiunilor de intimidare persoana vătămată a remis la data de 29.10.2019 membrilor grupului infracțional organizat suma de aproximativ 40 000 Euro.

Suma respectivă a fost înmânată de către membrii grupului, pentru păstrare, concubinei inculpatului M.A., la solicitarea acestuia”, potrivit DIICOT.

În acest moment, zece persoane au ajuns la poliție, cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.