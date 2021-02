Pneumologul Gilda Popescu tratează bolnavii de COVID-19, încă din iulie, cu un medicament pentru astm recomandat recent de cercetătorii de la Oxford: Toți pacienții s-au vindecat

Un studiu al cercetătorilor de la Universitatea Oxford a arătat că un medicament comun în tratarea astmului poate să reducă cu 90% riscul de tratament de urgență sau spitalizare a unui pacient COVID-19. Medicul pneumolog Gilda Popescu, de la Spitalul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, a declarat pentru Libertatea că a administrat deja acest medicament pacienților săi și boala a involuat în cazul tuturor. Pulmicort e folosit și în tratarea plămânilor de fumător.

Pulmicort, foarte util în tratarea bolnavilor de COVID-19

Specialiții de la Universitatea Oxford au ajuns la concluzia că Pulmicort, folosit și la tratarea plămânilor de fumător, poate să reducă cu 90% riscul de tratament de urgență sau de spitalizare a unui bolnav COVID-19, după un studiu efectuat 28 de zile pe 146 de pacienți.

Voluntarii care au inhalat acest medicament, care se administrează sub formă de aerosoli, au scăpat mai repede de febră și au avut mai puține simptome persistente, față de pacienții COVID-19 care au primit tratamentele obișnuite.

Pulmicort a fost dezvoltat de AstraZeneca, o companie care a lansat și un vaccin anticoronavirus distribuit și în UE, inclusiv în România. Firma oferă acum Symbicort, un alt medicament pentru tratarea astmului.

Rezultatele studiului urmează să fie evaluate și de alți oameni de știință înainte de a fi publicate, informează Reuters.

Pneumologul Gilda Popescu folosește medicamentul pentru astm să trateze pacienții COVID-19

Pneumologul Gilda Popescu, de la Spitalul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, a declarat pentru Libertatea, că studiul celor de la Oxford îi confirmă munca din ultimele luni.

„Eu am folosit în ambulatoriu încă de la primul pacient cu COVID medicație cu corticosteroizi inhalatori asociată cu bronhodilatatoare de lungă durată. Am văzut că evoluția pacienților a fost extrem de favorabilă și am mers pe aceeași schemă până în prezent. Niciun pacient nu a dezvoltat forma severă a bolii și toți s-au vindecat fără spitalizare”, a declarat Gilda Popescu.

Medicul a precizat că a ales să administreze acest tratament deoarece COVID-19 este o boală inflamatorie care afectează în primul rând aparatul respirator: „Având experiența tratării astmului, eu am ales terapia cu corticosteroizi inhalatori, deoarece aceștia acționează direct asupra aparatului respirator. Mai exact, inflamația pulmonară nu mai evoluează în alveole, fază în care apare insuficiența respiratorie”.

Primul pacient care a primit un astfel de tratament a fost internat încă din iulie anul trecut.

„Trebuie să recunosc că mi-am asumat un risc mare, dar observând și evoluția următorilor mei pacienți, am înțeles că intuiția mea a fost bună. Și continui și în ziua de azi aceeași schemă. Eu tratez pacienții COVID în ambulatoriu, deci au fost pacienți cu forme ușoare și medii, dar mulți dintre ei au avut și afectare pulmonară pe zone extinse și am avut curajul să-i țin acasă. Niciunul nu a dezvoltat forma severă a bolii, terapia recomandată de mine le-a redus și stopat procesul inflamatoriu de la nivelul aparatului respirator. Toți s-au vindecat”, a mai declarat Gilda Popescu, pentru Libertatea.