PNL cere `demisia neîntârziată` a lui Tudorel Toader: `A aruncat în criză tot ce înseamnă justiție în România` (VIDEO)

PNL a cerut, vineri, prin vocea senatorului Alina Gorghiu, demisia ministrului Justiției Tudorel Toader pe care îl acuză că a aruncat în criză justiția din România.

De asemenea, Gorghiu a susținut că premierul Viorica Dăncilă ar trebui prezinte scuze publice pentru OUG 7, prin care au fost modificate legile justiției.

Adoptarea acestei ordonanță de urgență "a aruncat în aer sistemul judiciar", a declarat Alina Gorghiu, care a cerut ca OUG 7 să fie abrogată "fără ca Tudorel Toader să vină cu alte glume proaste de modificare a ordonanţei în următoarea şedinţă de guvern".

”PNL cere demisia neîntârziată a acestui ministru (Tudorel Toader - n.r.) care a aruncat în criză tot ce înseamnă justiție în România. Prezența domniei sale, în continuare, la Ministerul Justiției aduce numai lipsă de credibiltate în sistem și în raport cu partenerii externi”, a mai spus Alina Gorghiu.

