PNL vine cu critici la adresa guvernului, în prima zi de școală. Prim-vicepreședintele Raluca Turcan a declarat, luni, că, din păcate, anul școlar începe cu o multitudine de probleme.

"Mi-aș dori ca anul școlar să înceapă făcându-ne să afirmăm fără nicio reținere că întradevăr copilul este în centrul sistemului de educație, că profesorii au statutul necesar pentru a-și face meseria cu dedicație și că părinții pot sta liniștiți că, prin educație, copiii lor vor reuși în viață, dacă se poate, în România.

Din nefericire, anul școlar începe cu probleme multiple. În primul rând, nu avem un ministru titulat. În același timp. Sistemul de educație începe anul acesta cu un miliard de lei în minus din cauza rectificării bugetare.

În același timp, foarte multe școli nu au condiții minime de funcționare. Lipsesc autorizațiile ISU, nici nu știm numărul, toaletele sunt în curte în multe școli. De asemenea, o școală din 6 nu are resursă de apă, iar 20% dintre unitățile de învățământ nu au autorizație sanitară.

Bugetul este diminuat, la jumătate din suma pe care o prevede legea educației naționale și marea majoritate a banilor se duc în plata salariilor. Aproape zero bani pentru îmbunătățirea actului educațional.

Condițiile de transport pentru copii sunt în continuare nesigure. 400.000 de copii fac zilnic naveta și doar 100.000 au beneficiat de gratuitatea la transport. Cerem guvernului să dea OUG de urgență în acest sens.

Unii copii nu au manuale pe bănci.

(...) Nu în ultimul rând, să se demareze materatul didactic pentru pregătirea profesorilor , astfel încât la catedre să ajungă profesori bine pregătiți", a declarat Raluca Turcan.

