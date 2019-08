Sâmbătă, 10 august, liderii PNL au demarat în Piaţa Universităţii campania de strângere de semnături pentru candidatura lui Klaus Iohannis în alegerile prezidenţiale pentru un al doilea mandat de şef al statului.

La eveniment au fost prezenţi preşedintele PNL, Ludovic Orban, prim-vicepreşedintele Rareş Bogdan, secretarul general Robert Sighartău, preşedintele PNL Bucureşti, Violeta Alexandru, şi liderii de sectoare.

Cu această ocazie, Ludovic Orban a subliniat că zeci de mii de membri şi susţinători ai PNL se vor implica în această campanie deoarece realegerea lui Klaus Iohannis este fundamentală pentru o Românie puternică, normală şi apreciată în lume.

La eveniment este aşteptat, de la ora 11:30, să vină şi preşedintele Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.