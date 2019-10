Povestea fără sfârșit a podului feroviar de la Grădiștea, distrus de inundații în 2005: Licitația pentru reconstrucția sa, anulată pentru că niciun constructor nu s-a înscris (DOCUMENT, VIDEO)

Situația podului feroviar de la Grădiștea, distrus de inundații în 2005, a fost discutată, vineri, în cadrul emisiunii „Drumurile noastre”, de pe B1 TV. Linia ferată București-Giurgiu, singura care face legătura feroviară cu Bulgaria, nu este folosită de 14 ani din cauza prăbușirii acestui pod.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a promis că va reconstrui acest pod și a fost lansată inclusiv o licitație în acest sens.

Jurnalistul Ștefan Etveș a prezentat în cadrul emisiunii de vineri un document referitor la decizia de anulare a procedurii de licitație pentru că niciun constructor nu s-a prezentat.

Este vorba despre o licitație de 100 de milioane de euro.

Decizia de anulare a fosat dată în 15 octombrie și a fost semnată de directorul general al CFR SA, Marius Marian Chiper.

