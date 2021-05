Poetul Constantin Romulus Preda, reprezentant de seamă al literaturii contemporane. Poezia sa este fascinantă, seducătoare, irezistibilă și generatoare de răspunsuri pentru fiecare dintre noi (FOTO, VIDEO)

Constantin Romulus Preda este un tânăr poet din Craiova, unul dintre reprezentanții de seamă ai generației sale de scriitori. Poezia sa este fascinantă, seducătoare, irezistibilă și generatoare de răspunsuri pentru fiecare dintre noi. Până în prezent, a publicat nouă cărți de versuri. Volume precum, “Cu tine începe tot ce nu are sfârșit” sau “Dor de dor de tine” au fost apreciate atât de critica literară, cât și de alți autori români contemporani. Volumele sale pot fi comandate online din librăriile virtuale şi, de asemenea, pot fi găsite în principalele librării din ţară.

Constantin Romulus Preda s-a remarcat în lumea literară încă de la publicarea primului volum de poezii. A fost laureat al Premiului de debut al Festivalului Internațional „Mihai Eminescu” (Ediția I, septembrie 2013).

Acesta a fost remarcat de Justo Jorge Padrón, unul dintre poeții importanți participanți la Congresul Mondial de Poezie de la Craiova. Totodată, Constantin Romulus Preda a fost admirat de reprezentanți de seamă ai literaturii române contemporane.

Potrivit lui Ion Deaconescu - președinte al Academiei Internaționale „Mihai Eminescu”, poetul craiovean „ posedă talentul de a privi altfel realitatea imediată, el are ochi de pictor impresionist, ce deslușește țipătul culorilor și umbra ideilor, conturul luminii și anatomia aerului, umanizează clipa și unește elementele cosmice prin iubire și emoție pură.”

