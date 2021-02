Poiana Brașov, plină de turiști, deși e în scenariul roșu. Sute de oameni s-au îngrămădit să urce cu telegondola (VIDEO)

În Poiana Brașov s-au format iarăși cozi uriașe la instalațiile de tansport pe cablu, iar locurile de cazare în stațiune sunt ocupate în proporție de 80%, informează B1 TV. Este aglomeraţie peste tot chiar dacă orașul de la poalele Tâmpei este în scenariul roșu, cu o rată de incidență de peste 3 la mia de locuitori. În pofida restricţiilor şi a pericolului de infectare, turiştii au umplut staţiunea la fiecare ninsoare.

Așa a arătat aproape în fiecare zi Poiana Brașov de când s-a deschis sezonul de schi: cu cozi mari la instalațiile pe cablu și oameni care așteaptă zeci de minute, umăr la umăr.

