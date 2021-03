Poiana Brașov: Un turist a vrut să sară din telescaun, după ce i-a căzut un schiu (FOTO)

Incident grav în Poiana Brașov, semnalat de alvamontiști. Un turist a vrut să sară din telescaun, după ce i-a căzut un schiu, la părăsirea stației de îmbarcare a telescaunului Ruia.

“Acesta a decis sa sara din telescaun, in zona pilonului 2, unde distanta fata de pamant este considerabila. Atent, personalul de operare a instalatiei de transport pe cablu a oprit instalatia, si a intors scaunul spre statie, unde distanta fata de pamant a fost mai mica, astfel incat turistul a putut cobori in siguranta”, tranmit salvamontiștii pe Facebook.

Aceștia tranmit mai multe recomandări la folosirea instalatiilor de transport pe cablu, in special la folosirea telescaunului:

Reduceti semnificativ viteza in zona cozilor de la imbarcare.

Dupa trecerea de ultimele porti, inainte de imbarcare, pastrati trasa si asezati-va pe scaunul aferent portii.

Nu asteptati scaunul inaintea zonei de imbarcare semnalizata si imbarcati-va doar in aceasta zona.Cum a fost ucis un tânăr de 21 de ani din Suceava de o căprioară? Accidentul bizar s-a petrecut în Germania

Urmariti permanent apropierea scaunului, pentru ca acesta sa nu va ia prin surprindere.

Nu trageti bara de protectie imediat ce v-ati asezat. Asigurati-va ca toata lumea este atenta cand faceti acest lucru, pentru a nu-i lovi sau a le prinde schiurile intre zapada si suportul pentru picioare.

Odata imbarcati, nu mai coborati sub nicio forma. Acest lucru poate cauza accidentari grave, deoarece dupa coborare, telescaunul va poate lovi. Totodata, acesta ia inaltime foarte rapid, gasindu-va ca in situatia prezentata mai sus, de a atarna la o distanta mare de sol.

Puneti intotdeauna bara de protectie la iesirea din statie si tineti schiurile, pe toata durata transportului, pe suportul pentru sprijinirea picioarelor, pentru a nu lovi persoanele de dedesubt, in cazul desprinderii accidentale a unei legaturi.

Nu ridicati bara de protectie, decat in zona special semnalizata, de la intrarea in statia de debarcare.

Debarcati-va doar in zona semnalizata si nu mai repede.

Dupa debarcare, pastrati din nou trasa, si nu deschideti plugul pana nu creati o distanta fata de ceilalti. Deschizand plugul prea repede, riscati sa agatati schiurile celor din lateral, facandu-le imposibil de controlat.

Nu mai stationati in zona de debarcare si eliberati-o cat mai rapid, pentru a da posibilitatea si celorlalti schiori sa se debarce in conditii de siguranta.

In cazul in care ati pierdut echipamentul la imbarcare asteptati sus. De regula, acesta este trimis sus prin alte persoane (monitori, salvamontisti etc.), intr-un timp destul de scurt.