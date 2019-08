Aflată în mijlocul unui scandal uriaş după tragedia de la Caracal care a demonstrat inabilitatea de a interveni pentru a salva vieţi sau după cazul de la Galaţi când doi poliţişti nici nu au coborât din maşină pentru a ajuta o fată plină de sânge, Poliţia Română iese din nou în evidenţă cu un moment penibil.

De data această, miercuri dimineaţă, doi poliţişti din Bucureşti au dat dovadă de prea mult exces de zel şi au amendat o bătrână de 81 de ani pentru că a trecut prea încet pe trecerea de pietoni şi între timp s-a pus roşu la semafor.

Deşi femeia a început să traverseze pe verde, dar din cauza vârstei înaintate nu a reuşit să treacă atât de repede, poliţiştii nu au ţinut cont şi au ales să o amendeze.

Luaţi la întrebări de un martor care a şi filmat momentul, poliţiştii au refuzat să facă orice comentariu.

