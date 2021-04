Poliția Capitalei a prezentat măsurile pentru weekendul de Florii. Va fi verificat și modul în care sunt transportate, depozitate și comercializate produsele alimentare, în special cele din pește (VIDEO)

Oamenii legii vor efectua atât verificări privind respectarea măsurilor de combatere a pandemiei de COVID-19, cât și privind modul în care sunt transportate, depozitate și comercializate produsele alimentare, în special cele din pește, care sunt foarte căutate în această perioadă, a precizat inspectorul principal de poliție Dragoș-Ciprian Romănescu, purtător de cuvânt al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în conferința de presă privind strategia autorităților pentru weekendul de Florii.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.