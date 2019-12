Anchete în cazul pacientei care a luat foc pe masa de operaţie la Spitalul Floreasca. Femeia de 66 de ani a murit duminică seară. Cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri, iar anchetatorii fac cercetări pentru ucidere din culpă, informează B1 TV. De asemenea, ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a anunţat că va continua cercetările în acest caz, iar cei vinovaţi vor plăti. Între timp, medicul Mircea Beuran a ieşit la rampă cu primele explicaţii. Medicul a declarat că nu se afla în sala de operație atunci când pacienta a luat foc. Mai mult, pacienta era „un caz oncologic foarte grav” și nimeni nu a vrut să-și asume niciun risc în privința ei.

Femeia care a luat foc pe masa de operaţie, la spitalul Floreasca din Bucureşti, a murit. Pacienta de 66 de ani, diagnosticată cu o boală incurabilă, se afla în comă indusă la secţia de Mari Arşi a Spitalului Floreasca. O echipă de investigaţie de la ministerul Sănătăţii a ridicat acte şi documente despre incident. Imediat după aflarea veştii, ministrul Sănătăţii a transmis un mesaj familiei pacientei.

„Sperăm să învăţăm cu toţii din acest episod tulburător, ca pe viitor, în niciun spital din România, să nu mai avem parte de o asemenea experienţă traumatizantă. Sunt alături de familia greu încercată şi acum, la ceas de cumpănă, le transmit că atât eu, cât şi echipa Ministerul Sănătăţii pe care o coordonez, va face tot posibilul pentru aflarea adevărului”, a spus ministrul Victor Costache.

Secretarul de stat Horațiu Moldovan a relatat că incendiul s-a produs după ce bisturiul electric a fost folosit cu un biocid, deși instrucțiunile aparatului interzic această combinație.

Între timp, întrebat de ce apare doar semantura lui pe protocolul operator, medicul Mircea Beuran a explicat că, deși au mai fost doi chirurgi la intervenție, regula este ca cel cu gradul cel mai înalt să pună parafa: „Eu am intrat în programul operator după ce trecuse evenimentul cu arsul și pacienta fusese mutată dintr-o sală în altă sală. Echipa am găsit-o șocată, speriată de evenimentul respectiv. Am continuat operația operația și am finalizat-o.(...) Am parafat protocolul operator. Au exista încă doi chirurgi. Aceștia au fost acolo. Regula este ca cel cu grad cel mai mare. Operând și finalizând operația, am pus această parafă. Lipsa de parafă nu înseamnă ca nu sunt trecuți, ei (cei doi chirurgi n.r.) sunt trecuți”.

Medicul Beuran a reiterat că nu se afla în sala de operație atunci când a izbucnit incendiul: „A făcut o complicație severă, o hemoragie. Atâta timp cât m-am deplasat eu, trecuse evenimentul. Se poate verifica foarte bine venirea mea în spital pentru că sunt camere și la intrarea în spital, există protocoale de terapie intensivă. Plus că imediat după terminarea intervenției am luat legătura cu coordonatorul blocului operator, cu familia. Nu a căutat nimeni nici să mușamalizeze, nici să ascundă”.

Pe de altă parte, din spusele asistentelor, rezultă că Beuran, care opera bolnava de cancer, ar fi folosit greșit substanțele de dezinfecție. Ar fi îmbibat cu aceste soluții câmpul operator de sub pacientă și la contactul cu electrocauterul pielea pacientei și câmpurile sterile au luat foc. Pacienta a ars ca o torță câteva secunde până ce o asistentă a aruncat un lighean cu apă peste masa de operație.

S-au deschis mai multe anchete. Una este a Ministerului Sănătăţii, care trebuie să afle şi de ce reprezentanţii spitalului nu au anunţat incidentul. A doua este Serviciului de Investigaţii Criminale de la Poliţia Capitalei. Cercetări fac şi reprezentanţii Colegiului Medicilor din Bucureşti, dar şi ai Spitalului Floreasca.