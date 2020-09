Cristian Gheorghe, comisarul șef al Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română, a anunțat că în acest moment se desfășoară activități în legătură cu dispozitivele explozive cu care au fost aruncate în aer bancomatele din Otopeni, în noaptea de luni spre marți, și că există un cerc de suspecți.

