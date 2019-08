Doi polițiști înfometați au blocat o alee pietonală din Timișoara pentru o omletă.

Artistul timișorean Danut Gavriloni a postat pe contul său de Facebook mai multe imagini cu doi oameni ai legii care "nu au mai avut energie" să se deplaseze din parcare la restaurant, pentru masa de prânz, așa că au urcat mașina pe pietonală, printre oameni și terase.

NUNTA ANULUI ÎN ROMÂNIA! SIMONA HALEP A FOST DATĂ DE GOL! ALESUL ESTE CELEBRUL MILIONAR

"MAI in actiune !!!

Misiune: Omleta de la pranz

Loc: Strada Vasile Alecsandri 2, Timișoara(Pietonala)

Participanti: 2 politisti

Nu postam asta pentru ca niciodata nu mi-a placut tam-tam-ul, dar deja nu mai suport sa vad cum politistii care trebuie sa aplice legea si sa o respecte, o incalca cu nerusinare de fiecare data cand au ocazia. Ba vorbim la telefon la volan, ba parcam unde vrem noi, ba nu purtam centuri de siguranta, ba etc... Noi, astia de rand, in locul respectiv luam amenda daca suntem pe bicicleta, dar domnii politai se parcheaza langa restaurant pe o alee pietonala doar pentru a lua masa de pranz deoarece este greu drumul de la parcare pana aici... Astia suntem ba!", scrie Gavriloni.

BOMBĂ MONDENĂ! BORCEA A LUAT DECIZIA RADICALĂ DE DUPĂ GRATII! RĂMAS BUN, VALENTINA PELINEL

M.A.I. în ACȚIUNE! Misiune: OMLETA DE PRÂNZ. Oamenii legii au PARCAT mașina pe aleea PIETONALĂ, plină de terase și turiști

SCANDAL MONSTRU ÎNTRE ANDREEA MARIN ȘI CORNELIA CATANGA! S-AU CERTAT CA LA UȘA CORTULUI! DE LA CE A PORNIT RĂZBOIUL

POLIȚIA în ACȚIUNE! Misiune: OMLETA DE PRÂNZ. Oamenii legii au PARCAT mașina pe aleea PIETONALĂ, plină de terase și turiști (VIDEO)