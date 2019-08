După cumplita tragedie de la Caracal, Poliţia Română este din nou în centrul unui scandal uriaş privind nepăsarea şi incapacitatea de a acţiona. De data aceasta, vizaţi sunt doi poliţişti din Galaţi care au fost filmaţi i în timp ce refuză să intervină pentru a ajuta o fată plină de sânge, despre care se credea că a fost victima unui viol.

Conform unei imagini filmate în weekend și postate pe Facebook, agenții stau în mașina de Poliție, deși în fața lor se afla un copil plin de sânge și în stare de șoc. În imaginile filmate de un cetățean apar fata plină de sânge, mașina de Poliție, mai mulți cetățeni și doi angajați ai unei firme de securitate.

În ciuda faptului că oamenii de pe trotuar ajutor din partea poliţiştilor, aceştia asistă pasiv la eveniment.

În cele din urmă fata a fost transportată la Spitalul de Copii din Galați, iar persoana care a realizat filmarea a anunțat pe Facebook că a vizitat-o și confirmă faptul că victima a fost violată.

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Galaţi a anunţat, ulterior, că a demarat o anchetă internă privind felul în care au acţionat poliţiştii

